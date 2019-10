Municipales : Jean-Marie Bigard candidat surprise sur la liste de Marcel Campion à Paris

ÉLECTIONS - L'humoriste figurera sur la liste de Marcel Campion, farouche opposant à Anne Hidalgo, lors des élections municipales à Paris. Il sera le suppléant de la tête de liste du "roi des forains" dans le 6e arrondissement.

Sa présence au côté de Marcel Campion fera-t-elle frémir les sondages, qui n'accordent pour l'heure que 1% des intentions de vote à la liste du "roi des forains" ? Jean-Marie Bigard a officialisé, jeudi 3 octobre au soir, dans l'ambiance festive du premier meeting de "Libérons Paris", son rôle au sein de ce mouvement pour les municipales à Paris : il sera le suppléant de la tête de liste dans le 6e arrondissement, l'écrivaine Sylvie Bourgeois.

Une fonction plus importante donc que celle qu'il avait annoncée un peu plus tôt dans la journée sur Twitter, où il écrivait rejoindre "le comité de soutien" de Marcel Campion. "Nous avons un point commun : comme les forains, mon seul but est de divertir le peuple. C'est tout. Rien à foutre de la politique", expliquait-il dans ce message au langage fleuri.