Jean-Marie Bigard et Michel Sardou se mobilisent contre le festival de la viande de chien en Chine

L'association note que "le massacre du festival perdure depuis 1990" et que 40.000 chiens et 10.000 chats sont tués chaque année dans ce cadre. "Pour que la chair soit plus tendre, les méthodes d'exécution sont souvent extrêmement cruelles. Ils sont ébouillantés, éventrés, empoisonnés, éviscérés vivants ou encore tués à coup de bâtons", détaille-t-elle dans un communiqué. Des stars hollywoodiennes comme Matt Damon et Pamela Anderson s'étaient déjà mobilisées contre ce festival il y a trois ans.