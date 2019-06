Jean-Paul Belmondo et Alain Delon posent ensemble pour fêter les 70 ans de "Paris Match"

Ils se sont rencontrés en 1957, lors des essais de "Sois belle et tais-toi" de Marc Allégret, le premier film dont ils ont partagé l’affiche ensemble. Jean-Paul Belmondo et Alain Delon posent ensemble dans le numéro anniversaire de Paris Match paru mercredi.





L’hebdomadaire, qui fête ses 70 ans, a eu la belle idée de réunir ces deux monstres sacrés du cinéma français, dont la rivalité au box-office n’a jamais compromis l’amitié. Reste que le jour de la séance, le 29 mai dernier, ils ne se sont pas vus depuis un an. "T'as de plus en plus de cheveux blancs", lance Belmondo à Delon. "Ben toi aussi, non ?", rétorque ce dernier.