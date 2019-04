Jean-Pierre Foucault "opéré en urgence du cœur" ? Il répond avec humour sur Twitter

Jean-Pierre Foucault va très bien. Et c'est lui qui le dit. Contrairement à ce qu'annonce "France Dimanche", l'animateur de TF1 n'a pas été hospitalisé en urgence. "J'apprends par une certaine 'presse' que j'ai été opéré du cœur en urgence ! Je pars tout de suite pour l'hôpital me rendre visite pour voir si je vais bien", a-t-il ironisé sur son compte Twitter. Connu pour ses titres sensationnels, l'hebdomadaire a publié cette semaine une photo de Jean-Pierre Foucault, le visage grave et fermé, accompagné du titre "Exclusif : Jean-Pierre Foucault opéré d'urgence du cœur !".





"Bravo au Groupe Lagardère qui fait dans la blanchisserie en vendant des torchons !", a conclu l'animateur. Si France Dimanche a longtemps appartenu au groupe Lagardère, le journal fait toutefois à présent partie de Czech Media Invest, la société de Daniel Kretinsky, l'homme d'affaire tchèque qui a racheté la majorité des titres de presse du groupe d'Arnaud Lagardère en février dernier.