Jean-Pierre Marielle : une voix et des répliques inoubliables

Pendant toute sa carrière, Jean-Pierre Marielle a jalonné des répliques cultes. Et avec sa voix, son excès et sa gouaille, il a su marquer les esprits dans chacun de ses films. Après avoir appris son décès, beaucoup ont en mémoire ses inoubliables phrases. Quelles sont les plus célèbres ? Quelles répliques les Français ont-ils retenu ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.