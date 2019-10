Jennifer Aniston : son arrivée sur Instagram la fait entrer dans le Guinness des records

WONDER WOMAN - Le compte Instagram de l'actrice américaine a séduit un million d'abonnés en un peu plus de 5 heures après son ouverture mardi 15 octobre, détrônant ainsi Meghan et Harry.

Il a suffi d'une photo pour mettre en péril l'un des réseaux les plus populaires. Instagram a connu quelques secousses, mardi 16 octobre, coïncidant avec l'arrivée sur ses ondes de Jennifer Aniston. L'actrice américaine, qui n'a jamais caché son désamour pour les réseaux sociaux, a finalement ouvert son propre compte avec un selfie rassemblant l'ensemble du casting de "Friends". Résultat ? Un nombre impressionnant de likes, d'abonnements et de commentaires qui ont dû faire bugguer le smartphone de Rachel Green. La comédienne a engrangé un million d'abonnés en seulement 5 heures et 16 minutes d'après le décompte de People, inscrivant la performance au Guinness des records. Elle en compte désormais plus de 11 millions.

Jennifer Aniston fait ainsi mieux que le prince Harry et Meghan Markle, qui avaient atteint le million en 5 heures et 45 minutes avec leur compte Sussex Royal en avril. Mais là où les interactions numériques du duc et de la duchesse de Sussex restent très institutionnelles - et c'est bien normal - celles de la star de la prochaine série Apple Tv+ "Morning Glory" sont pleines d'humour et toujours bien senties. Un exemple, cette réponse à une ancienne candidate du "Bachelor" qui lui demandait si Ross et elle étaient toujours ensemble.

Et bien, nous sommes en pause - Jennifer Aniston sur l'état de sa relation avec Ross (David Schwimmer)

"Et bien, nous sommes en pause", lui a rétorqué Jennifer Aniston, reprenant l'une des répliques les plus cultes de "Friends" au sujet de son couple star. Rachel et Ross étaient-ils en pause au moment où il a eu une affaire d'un soir avec une autre jeune femme rencontrée en soirée ? La question divise les fans depuis deux décennies. En story, la comédienne partage aussi les posts de ses célèbres amis, tellement ravis de la voir enfin débarquer sur le réseau social.

Sa deuxième publication, déjà likée plus de 9 millions de fois en moins de 10 heures, la montre en train de violemment jeter son téléphone. "Je vous jure que je n'avais pas l'intention de le casser...", dit-elle, évoquant également son arrivée tonitruante sur Instagram. "Merci les gars pour ce gentil accueil plein de bugs", s'amuse-t-elle. L'aventure Aniston sur les réseaux sociaux s'annonce déjà très prometteuse.

Delphine DE FREITAS