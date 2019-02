Jennifer Lawrence bientôt mariée à un célèbre directeur de galerie new-yorkais

Car Cooke Maroney est aussi célèbre dans le monde de l'art à New York que sa compagne l'est à Hollywood. A 33 ans, il est directeur d'une éminente galerie dans le très chic quartier de l'Upper East Side. Y sont notamment exposés l'Indien Anish Kapoor ou encore Carroll Dunham, le père de la comédienne Lena Dunham, souligne le magazine People. Il a été présenté à Jennifer Lawrence par une amie commune l'an dernier.





Si le début de leur relation a été gardé secret, le couple s'est affiché dans les rues de Paris et Rome en août dernier. La date du mariage n'a évidemment pas été annoncée, souligne Page Six. On ose imaginer que Jennifer Lawrence pourrait opter pour une noce discrète à la maison façon Miley Cyrus et Liam Hemsworth, son partenaire dans la saga "Hunger Games". Pour vivre heureux, vivons cachés non ?