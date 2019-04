Jérémy Ferrari épingle Gad Elmaleh dans Quotidien après les accusations de plagiat

Jérémy Ferrari réagit à l'affaire de plagiat révélée par CopyComic. Invité de l'émission Quotidien sur TMC avec Mamane ce jeudi, l'humoriste est revenu sur la polémique qui entache Gad Elmaleh. Il estime que ces révélations sont légitimes, expliquant : "Nous en tant qu'humoristes qui nous cassons un peu le cul à écrire des trucs nouveaux, entre nous, c'est vrai du coup qu'on se dit : 'Ah, c'est quand même cool qu'il se fasse balancer.' Mais, honnêtement, pour moi, c'est un non-événement. Je pense que Gad n'aurait pas dû attaquer en justice parce que si tu te fais attraper, tais-toi, dis 'pardon, ok, je le referais plus', c'est tout. T'attaque le mec en justice, c'est encore pire. Du coup, on ne fait que en parler. Ils vont encore retrouver d'autres textes qu'il a pompé..."