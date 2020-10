Jessica Alba n’a pas que de bons souvenirs du tournage de "Beverly Hills", les acteurs lui répondent

La phrase aurait pu passer inaperçue. Mais elle fait le tour des réseaux sociaux depuis quatre jours. Jessica Alba s’est remémoré son cours passage sur le tournage de Beverly Hills lors de l’émission "Hot Ones" qui fait manger à ses invités des chicken wings de plus en plus épicées.

En 1998, Jessica Alba n'a pas encore 18 ans quand elle décroche un rôle dans la saison 8 de la série culte. Elle y incarne une adolescente aidée par Kelly Taylor, alors assistante sociale, après avoir accouché d’un petit garçon. Les quelques scènes qui trainent encore sous YouTube la montrent face à Jennie Garth, qui n’a aucun souvenir de tout ça "car elle a la pire mémoire du monde". "Est-ce que c’est toi qui lui a demandé de ne pas me regarder dans les yeux ?", lance-t-elle à Tori Spelling dans leur podcast 9021OMG . "Je me demande s’il y avait une sorte de note qui tournait entre les producteurs sans qu’on le sache", s’interroge l’interprète de Donna Martin.

L’hypothèse est aussi soulevée par Jason Priestley. "Apparemment quelqu’un a dû lui dire en pensant que c’est ce qu’on voulait", a-t-il réagi dans l’émission de radio The Riz & Mocha Show . "Je ne sais pas quelle a été son expérience. Je sais que je ne l’aurais jamais fait se sentir mal comme ça. J’allais toujours vers les comédiens pour qu’ils se sentent bien accueillis. J’allais leur parler et je m’assurais qu’ils sachent qu’on voulait qu’ils réussissent", a-t-il insisté, indiquant qu’il n’était "même pas sûr d’avoir travaillé avec elle". Les archives disent le contraire mais la mémoire peut parfois jouer bien des tours.

Celui qui incarnait Brandon Walsh dans Beverly Hills s’est en tout cas dit "désolé que cela lui soit arrivé". Ian Ziering s’est montré plus virulent. "C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue", a réagi l’interprète de Steve Sanders auprès du magazine People. "Je ne remets pas en cause Jessica Alba mais je doute que ça soit venu des acteurs (…). Connaissant toutes ces personnes avec qui j’ai travaillé toute ma vie, personne n’aurait dit ça. C’est impossible de me dire que quelqu’un ait pu demander à un acteur - en particulier à Jessica Alba ! - de ne pas les regarder", a-t-il déclaré. La star de Sharknado s’est dit "peinée" que ça ait pu "amoindrir cette expérience" pour la comédienne, en reconnaissent que "ça ne l’avait assurément pas ralentie dans la vie". "Mais c’est difficile d’entendre qu’il y avait de la négativité sur le plateau", a-t-il regretté auprès d’Access Hollywood. Et dire que tout ça est parti de chicken wings trop épicées...