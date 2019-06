Jessica Biel divise en se mobilisant contre la vaccination obligatoire des enfants

Faut-il vacciner ses enfants ? La question fait rage en France comme aux Etats-Unis, où de plus en plus de parents se déchirent sur le sujet. L'Organisation mondiale de la santé a même classé "l'hésitation vaccinale" parmi les 10 menaces mondiales pour 2019. Alors quand une célébrité hollywoodienne prend position pour le camp des récalcitrants, les esprits ne peuvent que s'échauffer. Il a suffi d'un seul post Instagram pour mettre le feu aux poudres.





Mercredi 12 juin, l'avocat spécialisé dans le droit de l'environnement et figure de proue des "antivax", Robert F. Kennedy Jr, a partagé sur son compte une série de clichés aux côtés de l'actrice Jessica Biel. Il la qualifie de "courageuse" et la remercie pour "une journée intense et productive au parlement de Californie" la veille. Mais qu'étaient-ils dont venus y faire ?