Jessica Biel et Justin Timberlake ont accueilli leur deuxième enfant

C'est donc leur ami Lance Bass, l'ex-membre du boys band N'Sync dont faisait partie Justin Timberlake dans les années 1990, qui a vendu la mèche dans une interview accordée au site Entertainement Tonight . "Le bébé est mignon évidemment, c'est celui de Justin et Jessica !", a-t-il dit. Interrogé sur le prénom du nouveau-né, le chanteur a éludé la demande avec humour. "C'est une bonne question... Justin me tuerait !".

Ensemble depuis 14 ans, Jessica Biel et Justin Timberlake se sont mariés en 2012. Ils sont déjà parents d'un petit garçon de 5 ans prénommé Silas. En décembre 2019, le couple a traversé une crise après la publication de photos montrant le chanteur très proche de l'actrice Alisha Wainwright sur le tournage du film Palmer. Désireux de sauver son couple, Justin Timberlake était sorti de sa réserve habituelle pour faire un mea culpa public. "J'aurais dû faire preuve d'un meilleur jugement. Ce n'est pas un exemple que je veux donner à mon fils. Je m'excuse auprès de mon incroyable femme et de ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante. Je me consacre désormais entièrement à être le meilleur mari et le meilleur père possible. Ce n'est pas ce que j'ai fait là", avait-il déclaré.