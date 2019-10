Jessica Thivenin : son bébé est né mais doit être opéré d'urgence

CARNET ROSE – La candidate des "Marseillais" et son compagnon Thibault Garcia ont annoncé sur Instagram qu'ils se retiraient temporairement des réseaux sociaux, le temps de soigner leur bébé victime de complications à la naissance.

C'est un période délicate pour Jessica Thivenin. Après une grossesse compliquée qu'elle a passée alitée, la candidate emblématique des "Marseillais" a donné naissance à son premier enfant, comme elle l'a annoncé ce lundi 7 octobre sur son compte Instagram. Mais le bébé, victime de complications, doit être opéré rapidement, a expliqué la jeune maman. "Notre fils MAYLONE. Il est né aujourd'hui le 7 octobre à 9 h 54 du matin, il pèse 2 kg 190, un petit bout de nous de bonheur qui nous comble d'amour malgré les complications", a écrit la jeune femme de 29 ans en légende d'une photo pour on aperçoit le bébé intubé.

"Il est fort gentil et sage, nous avons quitté les réseaux car nous avons des complications, il va falloir l'opérer. Il a été transféré dans un autre hôpital... C'est un moment très difficile actuellement pour nous, on espère juste qu'ils vont soigner notre bébé et l'opérer rapidement... On prie chaque seconde. Merci pour tous vos messages", a conclu celle qui compte pas moins de 4,6 millions d'abonnés sur Instagram.