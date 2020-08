Jesta et Benoît de "Koh-Lanta" bientôt parents d'un second enfant

Le secret avait été bien gardé. Jesta Hillamn et Benoît Assadi, surnommés "les amoureux de Koh-Lanta" depuis leur coup de foudre sur le sable du jeu d'aventures de TF1 en 2016, ont officialisé ce week-end l'arrivée prochaine de leur second enfant. "Hier, nous avons fêté nos 4 ans d'amour et bientôt nous serons 4", a écrit dimanche sur Instagram la jeune femme de 28 ans en légende d'une vidéo tournée il y a deux semaines à l'occasion du premier anniversaire de leur fils aîné.

Le couple s'y avance avec un carton rempli de ballons et d'un carton indiquant "futur grand frère". "Voici le cadeau que Papa et Maman ont offert à petit monsieur Juliann pour ses 1 an. Nous n’avions pas pu vous le montrer jusqu’à présent...", explique la future maman, suivie par plus de 1,2 million de personnes sur le réseau social. "Nous avons hâte de découvrir notre grand bébé grandir et évoluer avec son petit frère ou sa petite sœur qui deviendra sa ou son plus grand compagnon de jeu, j’en suis certaine !", ajoute-t-elle.