Jesta et Benoît sur un "petit nuage" : les amoureux de "Koh-Lanta" dévoilent une photo de leur bébé

"On ne s’est pas rapprochés sur place", confiait à l'époque Benoît à Gala. On est rentrés en France chacun de son côté. Et au fur et à mesure que l’on se revoyait avec les autres candidats de 'Koh-Lanta' pour faire la fête et échanger sur notre aventure, je me suis aperçu qu’elle me manquait. C’est devenu une évidence deux mois après être revenu du Cambodge."





C’est main dans la main que les amoureux de "Koh-Lanta" arriveront sur le plateau de la finale, Benoît repartant avec le chèque de 100.000 euros… et la jeune femme avec laquelle il entame alors un tour du monde, dont le couple partage de nombreux clichés sur les réseaux sociaux.