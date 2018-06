Jeter le fils Trump "dans une cage avec des pédophiles" ? Ce tweet de Peter Fonda a failli lui coûter très cher

Il n’en fallait pas plus pour que la Maison Blanche réagisse, par la voix de Stephanie Grisham, la porte-parole de la First Lady. "Ce tweet était malade et irresponsable", a-t-elle déclaré, précisant qu’il avait été notifié à l’USSS, l’acronyme du United States Secret Service, l’agence du renseignement américain. Une enquête a-t-elle réellement été ouverte suite aux propos du comédien ? Aucune confirmation officielle, même s'il fait partie des missions de l'USSS d'étudier toute menace, réelle ou supposée, contre le président et ses proches.





Toujours est-il que Peter Fonda n’a pas tardé à s’excuser, quelques heures après son message initial. "J’ai twitté quelque chose de hautement inapproprié et vulgaire au sujet du président et de sa famille en réponse aux images déchirantes que je voyais à la télévision", a-t-il écrit dans un communiqué. "Comme beaucoup d’Américains, je suis énervé et désemparé par la situation de ces enfants séparés de leur famille à la frontière, mais je suis allé trop loin."