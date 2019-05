Jeune papa, Paul Pogba pose avec son fils en poussette sur Instagram

En janvier dernier, Paul Pogba confirmait la naissance de son enfant. Lors d'un match sous les couleurs de son club Manchester United, il célébrait un but avec un geste de bercement de bébé. Le footballeur de 26 ans et sa compagne Maria Salaues restent cependant très discrets sur leur vie privée. Le jeune papa a ainsi divulgué ce lundi avec précaution la première image de son bébé (dont on ne connaît toujours pas le prénom).





Le joueur de l'Equipe de France a en effet partagé sur son compte Instagram deux clichés sur lesquels il pose avec une poussette dans un aéroport. "Daddy’s life", a-t-il ajouté en légende. Même si l'on ne voit pas le visage de l'enfant, le post a atteint plus de 600.000 "like" en quelques heures.