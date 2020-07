JK Rowling, Margaret Atwood, Salman Rushdie.... Plus de 150 intellectuels signent une tribune en faveur de la liberté d'expression

Ils ont décidé de faire part de leur inquiétude. Plus de 150 intellectuels ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils se préoccupent des conséquences désastreuses du phénomène de la "cancel culture". Née aux Etats-Unis, cette pratique qui consiste à dénoncer et à boycotter des personnalités ou des œuvres jugées dissonantes ou haineuses par un groupe de personnes, est désormais très répandue sur les réseaux sociaux.

Tout en soulignant l'importance des "puissantes manifestations en faveur de la justice raciale et sociale", les signataires du texte publié sur le site de Harper's Magazine et relayé par Le Monde, s'insurgent contre cette nouvelle forme de censure qu'ils jugent dangereuse. "L’inclusion démocratique que nous appelons de nos vœux ne peut advenir que si nous refusons le climat d’intolérance général qui s’est installé de part et d’autre", estiment les signataires parmi lesquels on retrouve les écrivains Margaret Atwood, Salman Rushdie et J.K. Rowling. Cette dernière a par ailleurs fait les frais de cette "cancel culture" après avoir tenu des propos jugés transphobes.