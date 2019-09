Joakim Noah annonce ses fiançailles : qui est sa future femme ?

La famille Noah s'agrandit. Joakim Noah vient officiellement de demander la main de sa fiancée, la belle Lais Ribeiro. Les amoureux ont annoncé la bonne nouvelle sur leur compte Instagram respectif. "Te demander de m'épouser était la décision la plus facile de ma vie. En voyant ce sourire sur la plage sous le feu, je ne l’oublierai jamais. Je sais que tu le sais parce que je te le dis tous les jours. Je t’aime. Sur une autre note, ce mariage est sur le point d’être allumé", a écrit le fils de Yannick Noah samedi 7 septembre, en légende d'une photo sur laquelle il embrasse sa fiancée.





" Je suis un peu en retard pour les photos de Burning Man et bien sûr je n’ai pas touché mon téléphone pendant 5 jours. Je n'ai aucune photo mais heureusement mon meilleur ami a capturé l'un des plus beaux moments de ma vie ! Joakim m'a surprise à mon endroit préféré dans le monde et a demandé ma main. Et je ne pourrais pas être plus heureuse ! Nous allons nous marier !", a réagi de son côté la future mariée sous un cliché où on peut voir les amoureux s'enlacer durant le célèbre festival américain.