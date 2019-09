Joaquin Phoenix et Rooney Mara plus amoureux que jamais à l’avant-première de "Joker"

HEUREUX – L’avant-première de "Joker", le film très attendu de Todd Philips, s’est tenue samedi 28 septembre à Los Angeles. L’acteur Joaquin Phoenix n’y a pas quitté d’un pouce Rooney Mara, sa compagne depuis 2016. D’après la presse américaine, le mariage serait même pour bientôt…

Fille du rockeur Steven Tyler, Liv a fait sensation dans "Beauté volée" de Bernardo Bertolucci et figure parmi les jeunes talents les plus en vue de sa génération. En 1997, ils posent ensemble en une de "Interview Magazine", en mode couple de stars. Mais quelques mois plus tard, ils se séparent bons amis. "Je sais que lorsque Liv et moi nous sommes rencontrés, c’était pour une bonne raison", racontera Joaquin Phoenix en 1999 à "Cosmopolitan". "J’avais vraiment besoin d’elle et elle avait vraiment besoin de moi."