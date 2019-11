John Legend sacré "homme le plus sexy" de 2019, sa femme Chrissy Teigen se moque de lui

Il ne risque pas d'avoir les chevilles qui enflent. Sacré homme le plus sexy de l'année 2019, par le magazine People, le chanteur John Legend garde les pieds sur terre. "J’étais excité, mais j’avais en même temps un peu peur, parce que c’est beaucoup de pression, a-t-il expliqué au magazine américain. "Tout le monde va m’analyser pour voir si je suis assez sexy pour conserver ce titre. Et puis, je succède à Idris Elba, ce qui n’est pas le plus évident pour moi !" a estimé l'interprète de "All of me".

Sur son compte Twitter, il n'a d'ailleurs pas hésité a faire un montage photo où on peut voir le comédien de "Luther" très sexy face à un cliché peu flatteur de lui, à l'âge de 17 ans. "Le John Legend de 1995 serait très perplexe à l'idée de succéder à Idris Elba. Mon Dieu, le John de 2019 aussi est perplexe, mais merci People de me trouver sexy", s'est-il à nouveau amusé en légende. "Mes parents m'ont toujours appris que pour réussir dans la vie, il faut avoir l'humilité. C'est un bon moyen de vivre sa vie, de traiter les autres de la manière dont on veut être traité", a précisé l'artiste qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson en 2015 pour "Glory", extrait de la musique du film Selma ainsi qu'une flopée de Grammy Awards.