John Travolta annonce la mort de sa compagne, la comédienne Kelly Preston

"Je vais consacrer mon temps à mes enfants qui ont perdu leur mère, donc pardonnez-moi si vous n'entendez plus parler de moi pendant quelques temps", indique John Travolta à ses fans. "Mais sachez que je ressentirai vos témoignages d'amour dans les semaines et les mois qui viennent." John Travolta et Kelly Preston s'étaient mariés en 1991. Ensemble ils ont eu trois enfants. Ella, 20 ans, Benjamin, 9 ans, et Jett, décédée en 2009 à l'âge de 16 ans.