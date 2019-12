John Travolta et Olivia Newton-John remettent leurs costumes de "Grease" 41 ans après

Les acteurs John Travolta et Olivia Newton-John se sont retrouvés ce week-end sous les traits de Danny et Sandy, 41 ans après la sortie du film culte "Grease" (1978). C'est en Floride au Coral Sky Amphitheatre de West Palm Beach que les anciens partenaires ont remis vendredi 13 décembre leurs mythiques costumes de la fin des années 50 (le film est censé se dérouler en 1958) pour l'événement "Meet'n'Grease sing along" en l'honneur de la comédie musicale. Le but ? Permettre aux fans de rencontrer leurs idoles après les projections du film et chanter les chansons en chœur en tenue des "fifties".

John Travolta et Olivia Newton-John sont apparus main dans la main sur la photo partagée par l'acteur de 65 ans sur son compte Instagram. Veste en cuir perfecto noire, coupe banane et large sourire pour l'interprète de Danny et jupe ample jaune poussin et chemise blanche pour la célèbre Sandy. "Grease est encore tendance. Soirée d'ouverture de "Meet'n'Grease" au Coral Sky Amphitheatre à West Palm Beach!" a légendé la star américaine.