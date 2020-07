Johnny Depp dépeint en mari violent : son procès contre le "Sun" s'ouvre à Londres

C'est un procès ultra-médiatique. Ce mardi 7 juillet s'ouvre à Londres le procès intenté par Johnny Depp à l'encontre du Sun. La star de Pirates des Caraïbes, âgée de 57 ans, reproche au journal britannique et à son propriétaire News Group Newspapers (NGN) de l'avoir présenté comme un mari violent. Dans un article publié en avril 2018, le tabloïd britannique avait écrit qu'il avait frappé celle qui était alors sa femme, l'actrice américaine Amber Heard.

Le couple avait divorcé avec fracas début 2017, un peu plus d'un an après son mariage. L'actrice de 34 ans avait alors évoqué "des années" de violences "physiques et psychologiques", ce que Johnny Depp dément. Le procès doit débuter mardi devant la Haute Cour de Londres, avec comme témoins l'acteur et ses ex-compagnes Winona Ryder et Vanessa Paradis, mère de ses deux enfants, qui lui a apporté son soutien. Prévu initialement mi-mars, il avait été repoussé en raison de la pandémie et doit durer plusieurs semaines.