Déguisé en Jack Sparrow, Johnny Depp rend une visite surprise aux enfants malades de l'Institut Curie à Paris

Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les enfants malades de l'institut Curie ont reçu la visite surprise du capitaine Jack Sparrow, aka Johnny Depp, ce jeudi 27 décembre. Le comédien de 55 ans a revêtu la tenue du célèbre héros de la saga "Pirate des Caraïbes" pour se rendre dans l'établissement parisien spécialisé dans les cancers. Il a passé quatre heures auprès des enfants et des adolescents du service de pédiatrie.





"Un formidable cadeau, deux jours après Noël, qui a fait la joie de tous : petits, grands, patientes, familles, soignants, médecins et chercheurs", a expliqué l'institut sur son compte Instagram. "Immense merci à Johnny Depp pour son temps, son énergie, son réconfort et son engagement auprès des plus fragiles".