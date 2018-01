Dormir chez Johnny Hallyday à Saint-Barth, c'est possible (mais pas donné)

Johnny Hallyday possédait une foultitude de biens immobiliers. Une résidence à Pacific Palisades à Los Angeles, un chalet à Gstaad en Suisse, La Savannah de Marnes-la-Coquette et encore, la villa Jade (comme le prénom de sa première fille adoptive) située sur l'île de Saint-Barthélémy. Il est désormais possible de la louer. Mais cette prestigieuse bâtisse de 500 m2 carré, huit chambres et dix salles de bains, dotée d'un cinéma, a un prix, pas forcément accessible à toutes les bourses.