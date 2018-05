Eddy Mitchell sur Johnny Hallyday : "Je garde le souvenir d’un mec costaud, un mec vivant"

Après cette tournée, Eddy Mitchell a vu plusieurs fois son ami et a vite compris que la fin était proche. "Quand je suis allé le voir à la clinique (ndlr : le 18 novembre à Paris), je savais que c’était râpé. Les toubibs nous l’avaient dit : 'Il rentrera à la maison et puis…'" se rappelle le chanteur de 75 ans, qui évoque également l'obsession de Johnny pour la musique : "Ce jour-là, Johnny disait encore des conneries : 'Fais chier, je suis en train de faire un album et il me manque deux titres.' C’était son obsession, c’est quand même génial. Quand il a quitté la clinique, il savait que c’était fini. Je l’ai revu chez lui et sur son lit de mort."





Les obsèques de l'icône nationale ont été un moment particulièrement difficile pour l'interprète de "Couleur menthe à l'eau". "Je n’aime pas ces moments-là, que ce soit pour mon ami ou pas, je ne suis pas église, je déteste ce genre d’endroits", explique-t-il, marqué par l'engouement national qui a entraîné : "Je me suis dit : 'Johnny fait bien la promo'." Malgré la tristesse d'avoir vu son ami, Eddy Mitchell garde énormément de bons souvenirs vécus ensemble : "Il me manque. Mais je me souviens des rires, et il y en a eu ! Et je garde le souvenir d’un mec costaud, un mec vivant."