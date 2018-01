VIDÉO - Johnny Hallyday : "Retiens la nuit", "Que je t'aime", "Allumer le feu"... sa carrière en 15 tubes inoubliables

Avec "Allumer le feu" (1998), écrit par Zazie, il enflamme les stades. Il connaît aussi un énorme succès avec "Vivre pour le meilleur" (1999), composé par son fils David et "Marie" (2002), écrit par Gérald de Palmas. Il reviendra encore au premier plan avec l'album "De l'amour" et le titre "Un dimanche de janvier" (2016) qui évoque les marches ayant suivi les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher.