Johnny Hallyday et Laura Smet : quelle relation entretenaient-ils ?

"Mais c’est tellement fort quand je le vois que ça comble des manques. On est très proches, on s’appelle souvent et notre relation est unique", détaille-t-elle en 2006 à Psychologies Magazine. Ensemble, ils passent leurs vacances à Saint-Tropez quand Nathalie Baye préfère le calme de la Creuse. Il était là quand sa fille a sombré en 2008, prise entre la drogue et l'alcool. "Elle me fait penser à moi quand j'avais 20 ans, dans mes moments de déprime. A cet âge-là, j'étais beaucoup plus torturé que maintenant. Elle me donne beaucoup de soucis. Mais j'ai bon espoir. C'est ma petite fille que j'adore", confiait-il aux lecteurs du Parisien il y a dix ans. Un amour qu'il avait chanté dans le titre "Laura". Un souvenir qu'aucune bataille judiciaire ne pourra leur enlever.