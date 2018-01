"Il est la personne que j'aime le plus" : les premiers mots de Laura Smet depuis le décès de son père Johnny Hallyday

Déjà un mois que Johnny Hallyday est décédé dans sa maison de Marne-la-Coquette (aujourd'hui à vendre). Ce samedi 6 janvier, sa fille Laura Smet a décidé de sortir de son silence pour remercier ses fans du soutien reçu ces derniers jours, et clamer son amour pour son père. Dans un texte publié sur son compte Instagram, elle écrit : "Je voulais vous remercier de tous vos messages qui m'ont énormément touché. Il est la personne que j'aime le plus et je ferai tout pour le rendre heureux de là où il est."





La comédienne ajoute : "Il est la force incarnée, l'humilité sans limite, et son sourire illuminait mon monde entier." Pour accompagner ce texte, Laura Smet a publié une photo d'elle petite et tout sourire dans les bras de son père.