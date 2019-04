Johnny "ringard", PNL "du niveau du Club Dorothée", Macron "vulgaire apprenti" : Jean-Louis Murat sans filtre dans "Les Inrocks"

Sans filtre, Jean-Louis Murat enchaîne sur la mort de Johnny Hallyday. "À cause de la popularité de chanteurs minables et ringards comme Johnny Hallyday, c’est comme si on avait cultivé l’abrutissement en étendard national, juge l’Auvergnat, pourtant, le jour de sa mort, ce fut un soulagement. Comme un 6 juin 1944 pour la musique. À cause de lui, nous sommes passés pour des tocards pendant cinquante ans."





L'artiste, qui se dit fier d’être un "outsider" dans le paysage musical français, assure qu'"être adoubé par un peuple qui ne jure que par Johnny Hallyday ou Patrick Bruel" l’aurait "sacrément embêté".