Le cercueil de Johnny Hallyday a été transféré dans un caveau à Saint-Barth

"Les démarches ont été accomplies avec professionnalisme, dans le respect de ses volontés. Je remercie de tout mon cœur tous ceux qui y ont contribué", a précisé la veuve du rockeur en légende d'une photo en noir et blanc du "Taulier", qui trônait devant l'église de la Madeleine pour l'hommage populaire rendu après son décès.

Laura Smet et David Hallyday ont donné leur accord

Le transfert du cercueil s'est fait dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Barthélémy, a précisé son entourage à l'AFP. Il "s'est fait avec l'accord des aînés" du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, a indiqué mercredi matin Maitre Gilles Gauer, l'avocat de Laeticia Hallyday. On se souvient que ce projet de transfert avait fait l'objet, fin décembre, d'une passe d'armes entre Laeticia Hallyday et Laura Smet, qui était d'accord sur le principe mais refusait que cela se fasse sans être consultée sur les conditions.

Depuis son inhumation le 11 décembre 2017 sur la petite île antillaise, le rockeur reposait dans un cercueil qui était menacé par le sable et les crabes, selon l'entourage de Laeticia Hallyday. "Le sable de mer, très agressif et très corrosif (…) pourrait altérer de façon significative le bois du cercueil, ce à quoi nous pouvons ajouter le danger des gros crabes de terre très nombreux dans le cimetière de Lorient", assurait fin décembre l'avocat de Laeticia Hallyday, citant le fossoyeur en chef des cimetières de Saint-Barthélemy.