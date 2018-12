"Un an après, la blessure reste ouverte" : depuis Hanoï, Laeticia Hallyday remercie les fans pour leurs "pensées bienveillantes"

POINT DE DÉPART - C'est au Vietnam, où elle et Johnny Hallyday ont adopté leurs filles Jade et Joy, que Laeticia Hallyday a choisi de passer les fêtes. Dans son premier post Instagram depuis deux mois, elle se souvient des premiers moments de bonheur avec ses enfants et n'oublie pas d'avoir un mot pour ceux qui leur ont 'témoigné tant de soutien, d'amour et de respect" depuis le décès du chanteur.