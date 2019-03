Johnny Hallyday : un business très rentable, même après sa mort

Et la maison de disques table sur une stratégie sur le long terme. En diversifiant les types de rééditions : "Nous sortons des disques à quelques milliers d’exemplaires juste pour les fans inconditionnels, à côté de compilations qui sont très rentables", explique George de Sousa. Et selon ce dernier, les archives de la maison sont encore très importantes : "Nous avons de quoi faire vivre l'œuvre de Johnny pendant encore dix ans", estime-t-il.





Des ventes qui profitent aujourd'hui aux héritiers du chanteur. Le succès du "taulier" rapporterait, toujours selon Le Parisien, au minimum 7 millions d'euros à ces derniers. Une question d'autant plus sensible que le conflit judiciaire autour de son héritage n'est pas encore tranché. Depuis le 18 décembre, Laetitia Hallyday et ses filles touchent 62,5% des ventes de disques. Quant à Laura Smet et David Hallyday, les aînés du chanteur, ils ont obtenu de la justice française le gel de 37,5% des royalties dues à l'artiste sur les ventes d'albums par ses maisons de disques Sony, Universal et Warner.





Une audience est désormais prévue le 22 mars au tribunal de Nanterre pour déterminer si le testament américain de Johnny Hallyday, qui déshérite Laura Smet et David Hallyday est légal ou pas.