Joyce Jonathan annonce sa grossesse (et le sexe du bébé) en chanson

Elle est aux anges. La chanteuse Joyce Jonathan est enceinte de son premier enfant. Pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans, la jeune femme âgée de 30 ans a composé une chanson dans laquelle elle dévoile également le sexe du bébé. "J’ai refait 5 fois la vidéo pour ne pas pleurer ! Je suis très émue de partager avec vous ce grand bonheur", a expliqué en légende Joyce Jonathan qui attend donc une petite fille.

"Puisque depuis le début je vous parle en chanson, ça me parait naturel de vous faire cette révélation", commence-t-elle. "J'ai dans le ventre une angoisse, mais depuis peu, elle s'efface. Depuis que j'ai pris quelques kilos, pas seulement à cause des gâteaux. Ça fait pas longtemps qu'elle m'habite et jamais elle ne me quitte. Je suis heureuse, de vous le dire, je suis heureuse de vous l'écrire (...) J'attends une petite fille", chante la future maman.