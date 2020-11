Joyce Jonathan présente sa fille sur Instagram

Elle nage dans le bonheur. Joyce Jonathan a donné naissance à une petite fille prénommée Ghjulia, annonçant la bonne nouvelle à ses fans, samedi 7 novembre sur son compte Instagram. "Notre Ghjulia est née le 02.11.2020 une semaine après son terme et 1 jour avant mon anniversaire, c’est évidemment le plus beau cadeau du monde. Merci d’ailleurs pour tous vos vœux", avait annoncé la jeune maman qui a fêté ses 31 ans dans une story.

"J’aime son odeur de petit biscuit / J’aime ses petits yeux qui s’entrouvrent et découvrent le monde / J’aime chaque petite parcelle et plissure de sa peau, et sa petite manucure de naissance / Ses petits bruits aigus mignons, entre les pleurs bien sûr !!! Mais elle me rend patiente, follement aimante, et surtout, elle me rend maman", a également écrit Joyce Jonathan en légende d'une photo où elle pose serrée contre le bébé.

La chanteuse, qui a également dévoilé un autre cliché sur lequel on la voit allaiter la petite Ghjulia, a précisé que son prénom se prononçait Giulia, mais s'écrivait "à la corse comme son papa". Un papa dont elle n'a pas dévoilé l'identité. L'ex-compagne de Thomas Hollande qui avait annoncé sa grossesse en chanson avait juste glissé que ce dernier avait "de beaux yeux verts".