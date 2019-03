Jugeant le pays "ingrat", Madonna ne voudrait plus vivre au Portugal

Ce qui aurait plongé Madonna dans une colère noire. "J'ai tellement donné au Portugal, et lorsque je demande une simple faveur, que je souhaite montrer le Portugal au monde entier, on me dit non", se serait insurgée la chanteuse, avant de reprocher à son agent son installation à Lisbonne, rapporte le média Correio da manhã. L'interprète de "Like a Virgin" aurait même d'ores et déjà fait ses bagages et s'apprêterait à faire son grand retour... aux Etats-Unis !