Julia Roberts fait ses débuts bucoliques sur Instagram

En l’espace de 24 heures, sa page comptabilise déjà pas moins de 336.000 abonnés. Et sa photo enregistre plus de 140.000 "likes". C’est beaucoup, mais on est encore loin de la star la plus suivie sur Instagram, l’actrice et chanteur Selena Gomez, avec tenez-vous bien 138 millions d’abonnés. Pour rivaliser avec sa jeune collègue, Julia Roberts va devoir sans doute se montrer un peu plus créative. Et pourquoi pas partager des photos avec son mari, Daniel Moder, et leurs trois enfants, Hazel Patricia, Finn et Henry.