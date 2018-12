Miss France 2019 : 4 choses à savoir sur la cérémonie

Le jury de Miss France sera cette année exclusivement féminin. Une première dans l'histoire de la cérémonie. Et il sera présidé par Line Renaud qui succède à Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaere, qui avaient endossé ce rôle l'an dernier. La star du music-hall sera bien entourée : la chanteuse Jenifer, l'ancienne Miss France Laury Thilleman, la comédienne Maud Baecker, l'humoriste Claudia Tagbo, la joueuse de tennis Caroline Garcia et la danseuse étoile Alice Renavand font cette année partie du jury.