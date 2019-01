Jussie Smollett, la star de la série "Empire", victime d'une agression raciste et homophobe à Chicago

Une photo publiée par TMZ le montre avec une entaille sur la joue, quelques heures après les faits. Jussie Smollett, star de la série "Empire", a été violemment attaqué mardi 29 janvier vers 2h du matin dans les rues du centre-ville de Chicago, où est tournée le show. L'attaque, perpétrée par des hommes blancs portant des masques de ski selon le site spécialisé dans l'actualité des célébrités, a été confirmée par les autorités. Les deux individus l'ont approché, lui criant des "insultes racistes et homophobes". Il a ensuite été frappé par ces deux assaillants qui ont déversé sur lui "une substance chimique inconnue", a précisé la police.





"A un moment donné, l'un d'eux a enroulé une corde autour du cou de la victime", poursuit le communiqué. "Etant donné la gravité des allégations, nous prenons cette enquête très au sérieux et la traitons comme un possible crime motivé par la haine", a indiqué le Chicago Police Department. Les autorités précisent à TMZ que les assaillants ont hurlé "C'est un pays MAGA", pour "Make America Great Again", le slogan de Donald Trump. L'acteur de 36 ans, qui n'a jamais caché son homosexualité, a été hospitalisé et a reçu de multiples soutiens, à commencer par ceux de ses collègues de la série "Empire" et de la chaîne FOX qui diffuse le programme.