Justin Bieber accusé de viol : le chanteur dément et annonce des poursuites

"Il m’a demandé de ne rien dire à personne car sinon j’aurais des problèmes avec la justice", écrit la jeune femme. "Il m’a poussé sur le lit, je lui ai dit que ça allait trop loin et qu’il devait arrêter", ajoute-t-elle, avant de décrire la façon dont Justin Bieber l’aurait violé. "Même si c’était il y a six ans, si j’avais un an de plus que lui, j’ai bien été victime d’un rapport sexuel sans mon consentement", affirme Danielle qui explique avoir décidé de témoigner après avoir pris connaissance d'une affaire similaire impliquant l'acteur Ansel Elgort .

"Tout accusation d’agression sexuelle devrait être prise avec sérieux et c’est pourquoi ma réponse était nécessaire. Cependant cette histoire est factuellement impossible et voilà pourquoi je vais travailler avec Twitter et les autorités afin de lancer une action judiciaire." Ce lundi matin, le compte Twitter de Danielle n’était plus disponible.

Dans la foulée du tweet de Danielle, une seconde jeune femme se faisant appeler Kadi affirme, elle, avoir été agressée par Justin Bieber lors d’une soirée à New York en mai 2015. Elle explique avoir été approchée par Mikey, le garde du corps du chanteur, qui lui a proposé de se rendre dans la suite de ce dernier avec d’autres fans.

"Je suis allée aux toilettes et il m'a suivie, a fermé la porte à clé. Je lui ai demandé ce qu'il se passait et pourquoi il avait fermé la porte à clé, il m'a répondu qu'il allait me dire pourquoi", écrit la jeune femme. "Il a commencé à m'embrasser, à me toucher le corps et à me caresser. Je lui ai dit d'arrêter, que je ne pouvais pas avoir de rapport avant le mariage (…) Il m'a poussée contre le lit et s'est mis sur moi et m'a pénétrée. Je l'ai repoussé en frappant entre ses jambes et je suis sortie en courant."