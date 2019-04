K-pop : quand la musique sud-coréenne déferle sur le monde

Les Américains étaient jusqu'à présent les maîtres incontestés de la pop. Mais l'arrivée d'un nouveau concurrent a bouleversé leur suprématie. Les Sud-Coréens ont inventé la K-pop. Et leurs clips affolent les compteurs de vues sur Internet. Même les jeunes Français sont totalement contaminés, comme en atteste notre reportage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.