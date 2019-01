Kaaris sur sa rivalité avec Booba : "Il m'insulte, je réponds"

Sa promotion aura été phagocytée par un improbable duel. Alors que son cinquième album "Or Noir 3" sort vendredi 25 janvier, chaque interview donnée par Kaaris aura plus été consacrée à l'affrontement à venir avec Booba qu'à son projet musical. "Quand les médias viennent me voir, c'est pour parler de la bagarre, pas de mon disque", regrette le natif de Sevran auprès de l'AFP. "Je comprends que beaucoup de gens aient du mal à saisir tout ce qui se passe. Pour eux, on a juste affaire à deux personnes qui s'embrouillent. Mais je le répète: il m'insulte, je réponds", explique-t-il.