Kanye West offre à Kim Kardashian un hologramme de son défunt père pour ses 40 ans

WTF - Dans la catégorie "quand on aime, on ne compte pas", le clan Kardashian a franchi une étape supplémentaire avec l'apparition virtuelle du patriarche Robert, décédé en 2003, lors de la soirée d’anniversaire de sa fille. Vous avez dit étrange ?

Elle en parle comme d’une "surprise spéciale venue du paradis", du "cadeau le plus attentionné de toute une vie". Kim Kardashian a célébré ses 40 ans en présence d'un invité qu'elle n'aurait jamais espéré voir. Robert Kardashian, son père décédé en 2003, est passé faire un coucou à la birthday girl sous la forme d'un hologramme lors d'un moment intense pour toute la famille. "Nous l'avons regardé encore et encore, remplis de beaucoup de larmes et d'émotion. Je ne peux même pas décrire ce que cela représente pour moi, mes sœurs, mon frère, ma mère et mes plus proches amis d'avoir fait cette expérience ensemble", a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une vidéo de cet instant aussi étrange que suspendu, n'oubliant pas de remercier son époux Kanye West qui a financé l'opération.

Kim Kardashian précise que l'hologramme est "très réaliste". Un simple coup d'oeil suffit en effet à faire froid dans le dos. Le double virtuel de Robert Kardashian est plus vrai que nature et s'adresse ainsi, ô merveille de technologie, à sa fille cadette dont "il est si fier". "Ce qui est le plus impressionnant, c’est ton engagement pour devenir avocate et poursuivre mon héritage. La longue est route et difficile mais elle vaut le coup. Et je suis avec toi à chaque pas", déclare celui qui a notamment défendu OJ Simpson. Il salue aussi l'engagement de la jeune quadra auprès de la communauté arménienne, elle qui a pris la parole au sujet de la situation au Haut-Karabakh, territoire arménien mais détenu par l'Azerbaïdjan qui revendique son indépendance.

L'hologramme de Robert Kardashian évoque aussi la famille fondée par Kim et son mari. "Tu as épousé l'homme qui est le plus grand génie au monde", martèle-t-il, en répétant plusieurs fois "le plus grand". De quoi rappeler à ceux qui l'auraient oublié que c'est Kanye West qui a sorti le chéquier pour offrir à sa dulcinée ce présent inhabituel mais so Kardashian. On pensait avoir tout vu en 2020 mais les prochaines semaines nous réservent encore sans doute quelques surprises tombées du ciel elles aussi. Ou directement venues des Enfers...

Delphine DE FREITAS