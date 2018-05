Karl Lagerfeld menace d'abandonner la nationalité allemande à cause d'Angela Merkel

En revanche, Karl Lagarfeld a expliqué qu'il ne souhaitait "pas devenir français pour autant". "Je n'aime pas les nations, je suis cosmopolite. Je ne me sens pas allemand, je suis hanséatique", a ajouté le natif de Hambourg, qui il y a quelques mois, dans un entretien à Madame Figaro, avait pourtant dit se sentir "à fond" allemand. "Oui, je suis schleu à fond, un schleu de Weimar au goût du jour. C'est dans mes gènes et je ne me gêne pas. Et ce n'est pas parce que Mme Merkel fait des bêtises que je vais renoncer à être allemand", avait-il déclaré.