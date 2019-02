Karl Lagerfeld : 15 citations marquantes du génie de la mode et de la provoc'

Star planétaire de la haute couture, Karl Lagerfeld, mort mardi à l'âge de 85 ans, a su réinventer avec brio la maison Chanel pendant plus de 30 ans tout en se forgeant son propre personnage. Un personnage célèbre pour son allure, mais aussi pour ses formules percutantes. Le grand couturier était en effet un très bon client sur les plateaux télé, où il maniait l'art de la répartie et l'humour vache pour le plus grand bonheur de ceux qui l'interviewaient - quitte parfois à déraper sur des sujets sensibles.





C'était à prendre ou à laisser, le "kaiser de la mode" ne connaissant pas la tiédeur et n’ayant pas la langue dans sa poche. A tel point que ses punchlines de sniper avaient un nom : les "karlismes", comme il aimait à les appeler. La plupart d'entre elles ont été compilées dans Le Monde selon Karl, un recueil de citations du grand couturier allemand. En voici 15 parmi les plus marquantes...