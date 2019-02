Mort de Karl Lagerfeld : sa chatte "Choupette" peut-elle réellement hériter de sa fortune ?

Qui peut prétendre être un animal, avoir plusieurs millions d’euros sur un compte bancaire, avoir sa propre page Instagram et sa bio sur Wikipedia ? Ni plus ni moins Choupette, la chatte "sacré de Birmanie" du couturier disparu ce mardi Karl Lagerfeld. Une folle histoire d’amour qui date de 2011, année où le couturier a récupéré le félin, qui, à l’origine, appartenait au mannequin Baptiste Giabiconi. Un coup de foudre, comme l’expliquait le créateur en 2015 à Vanity Fair. "Choupette ne m'a pas été donné. Choupette appartenait à un ami à moi, qui a demandé à ma domestique si elle pouvait s'en occuper durant ses deux semaines de déplacement. À son retour, il n'a pas récupéré Choupette. Il a eu un autre chat, qui est devenu gros et Choupette est devenue le chat le plus célèbre du monde, mais aussi le plus riche".





Riche, c’est le moins que l’on puisse dire : Choupette aurait généré "3 millions d’euros" rien qu’en 2014, avec "deux sessions de photos, l’une pour une marque de voiture allemande, l’autre pour des produits de beauté japonais".