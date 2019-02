Mort de Karl Lagerfeld : Diane Kruger a "le cœur brisé d'être arrivée trop tard"

Ils se connaissaient depuis plus de 25 ans. Diane Kruger a été l'une des premières personnalités à réagir à l'annonce du décès de Karl Lagarfeld, créateur de génie aux manettes des maisons Chanel, Fendi et Karl Lagerfeld. C'est avec un portrait noir et blanc du "Kaiser", indispensables lunettes noires et cheveux blancs en queue de cheval, que l'actrice allemande a rendu hommage à son ami. "Je ne peux pas te dire à quel point tu comptais pour moi et à quel point tu vas me manquer", écrit-elle.





"Je n'oublierai jamais ta gentillesse envers moi, tes rires, ton imagination", poursuit Diane Kruger qui raconte être "venue en France cette semaine pour [lui] présenter [sa] fille". "J'ai le cœur brisé d'être arrivée trop tard. Repose en paix, je t'adore", conclut-elle d'un emoji coeur.