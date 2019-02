Karl Lagerfeld a-t-il réellement porté un gilet jaune ?

Karl Lagerfeld faisait ensuite une confidence à faire pâlir les représentants du ministère des Transports. "J'étais un très mauvais conducteur, j'ai eu deux accidents où j'étais fautif", révélait-il. "Je me suis endormi au volant et c'est un miracle que je sois encore en vie. Je me suis dit que je ne toucherai plus jamais un volant."