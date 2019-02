Son jet, son régime, sa "Choupette"... : les 6 plus belles excentricités de Karl Lagerfeld

En 2015, le couturier confiait à l’Express Styles qu’il n’empruntait plus de vols commerciaux : "Je n'aime pas trop prendre l'avion à cause des selfies et des contrôles. Quand quelqu'un de vaguement connu passe dans ce genre d'endroit et doit se déchausser, enlever sa veste, tout le monde se met à le photographier, avait-il expliqué. Si on ne me donne pas un petit avion, je reste chez moi".





Depuis, sa position n’avait guère changé : comme il l’avait confié l'année dernière au magazine The Cut, le directeur artistique de Chanel avouait n'avoir pas pris d’avion de ligne depuis au moins 20 ans, reconnaissant refuser également certains vols en jet privé. "Le problème avec les jets privés, c’est que même si vous en avez un grand, c’est un cauchemar quand vous avez trop de monde à bord, déclarait-il. Plus de trois ou quatre personnes, oubliez. Je me souviens de la fois où je suis rentré de Moscou en emmenant tous mes assistants. C’était le pire vol, parce que tout le monde demandait des boissons, et ceci, et cela". Pour justifier cette attitude pour le moins radicale, il avait reconnu : "J’aime dormir dans les avions. Ou alors je ferme mes yeux et je fais le vide dans ma tête".