Hospitalisée, l'actrice Kate Beckinsale publie des photos sur Instagram pour devancer les paparazzis

Les stars n’annoncent pas que des bonnes nouvelles sur Instagram. La comédienne Kate Beckinsale a révélé samedi avoir été hospitalisée en urgence, sans préciser la localisation de l’établissement. La star britannique de la saga fantastique "Underworld", 45 ans, a posté deux clichés sur sa page, suivie par plus de 2,5 millions d’abonnés.





Sur le premier, on peut la voir un tube d’oxygène dans le nez, les traits crispés. Sur le second, elle tourne le dos à l'objectif, allongée sur son lit. "La rupture d’un kyste ovarien me fait souffrir et la morphine me fait pleurer", révèle-t-elle en légende. "Merci à tous ceux qui prennent soin de moi".